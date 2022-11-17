Київ прокинувся під білою ковдрою: фото першого снігу у столиці

У столицю прийшло похолодання

У ніч на 17 листопада у Києві випав перший сніг. Дороги, парки, дахи будинків вкриті сніговим покровом.

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Наразі у столиці близько нуля градусів. На дорогах невелика ожеледиця.

Снігоприбиральна техніка КК «Київавтодор» розпочала цілодобове чергування у столиці. Дорожники та спецтехніка готові боротися з ожеледицею та оперативно прибирати наслідки опадів.

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Для уникнення травматизму фахівці рекомендують водіям та пішоходам дотримуватися порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку;

розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати; враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

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Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.