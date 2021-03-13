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    Мокрий сніг та потепління: прогноз погоди на 13 березня

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    На вихідних нарешті потеплішає - Мокрий сніг та потепління: прогноз погоди на 13 березня
    На вихідних нарешті потеплішає

    Вночі та вранці на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця

    У суботу, 13 березня, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

    Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.

    Температура повітря вдень у деяких західних областях підніметься до +12 тепла, однак вночі на півночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -10 градусів.

    Таким чином, вночі в Україні, крім західних та більшості східних регіонів, буде йти мокрий сніг. Вдень без істотних опадів, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях буде йти дощ.

    Вночі та вранці на дорогах, крім півдня, місцями буде ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

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    Температура повітря на Прикарпатті та Закарпатті вдень буде становити від +4 до +9, а вночі вона очікується від -3 до +2 тепла. У східних регіонах та у Сумській області вдень буде від -1 до +4, а вночі 5-10 градусів морозу.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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