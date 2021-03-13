Мокрий сніг та потепління: прогноз погоди на 13 березня
Вночі та вранці на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця
Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.
Температура повітря вдень у деяких західних областях підніметься до +12 тепла, однак вночі на півночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -10 градусів.
Таким чином, вночі в Україні, крім західних та більшості східних регіонів, буде йти мокрий сніг. Вдень без істотних опадів, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях буде йти дощ.
Вночі та вранці на дорогах, крім півдня, місцями буде ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря на Прикарпатті та Закарпатті вдень буде становити від +4 до +9, а вночі вона очікується від -3 до +2 тепла. У східних регіонах та у Сумській області вдень буде від -1 до +4, а вночі 5-10 градусів морозу.