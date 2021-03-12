Снігопади та помірне тепло. Синоптики розповіли про погоду 13-14 березня

У Києві 13 березня сильний вітер послабне, опади припиняться

Найближчої ночі атмосферний фронт ще посипатиме снігом та мокрим снігом смугу від Харківщини, Сумщини через Дніпропетровщину аж до Півдня України. Вдень 13 березня опади припиняться, повідомила синоптикиня Наталка Діденко в мережі Facebook.

У неділю, 14-го березня, черговий атмосферний фронт із північного заходу Європи принесе дощі в наші західні області. У Карпатах – сніг та мокрий сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Вітер 13 березня вгомониться до помірного. У неділю знову посилиться в західних, північних та центральних областях. Напрямок – південно-західний, південний.

«Цей напрямок пояснить нам прийдешнє потепління.Температура повітря в денні години протягом вихідних коливатиметься в межах +6+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси, у південній частині України +8+11 градусів, а найтеплішою буде погода в західних областях, +9+14 градусів», – додала вона.

У Києві 13 березня сильний вітер послабне, опади припиняться. У неділю, 14-го, також без істотних опадів, проте вітер знову посилиться.

«Компенсацією за оці капосні вітряні легковажні фронти стануть південні повітряні потоки, які принесуть потепління – у Києві протягом дня вихідними стовпчики термометрів підстрибнуть до +5+9 градусів», – сказала Діденко.

В Києві 12 березня різке погіршення погодних умов – сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Мер столиці звернувся до керівників підприємств з проханням оголосити короткий робочий день.

Аварійні бригади Київських регіональних електромереж переведені у посилений режим через негоду.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чи варто чекати значного тепла в березні. Найімовірніше, березень буде досить типовим, а значить, мінливим і переважно прохолодним.