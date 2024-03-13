Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня

Сьогодні не можна пити алкогольні напої, лихословити

13 березня, День сертифікованого дієтолога-нутриціолога, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, Міжнародний день перемоги кожної дівчини, День Кена. Віряни вшановують пам'ять перенесення мощей святителя Никифора.

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Міжнародний день перемоги кожної дівчини

Міжнародний день перемоги кожної дівчини (International Every Girls Wins Day) – це день, який відзначає розширення можливостей і досягнення дівчат і молодих жінок у всьому світі. Він відзначається щорічно 13 березня і має на меті підвищити обізнаність про виклики та нерівність, з якими стикаються багато дівчат, а також визнати їхній неймовірний потенціал і стійкість. Цей день заохочує людей до дій, спрямованих на підтримку дівчат та молодих жінок у своїх громадах, а також на просування гендерної рівності та прав жінок у глобальному масштабі.

Виникнення Міжнародного дня перемоги кожної дівчини можна пов’язати з канадською організацією «Кожна дівчина перемагає». Рух прагне розширити можливості дівчат через освіту, наставництво та юридичну підтримку, а також допомогти їм реалізувати свій потенціал.

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Гаслом цієї події та учасників цього руху є: «її право на свободу та справедливість». Відзначення та поширення інформації про Міжнародний день перемоги кожної дівчини «надихає світ сприймати всіх жінок як рівних і відзначати наш найважливіший актив – нашу жіночність».

Основою перемоги кожної дівчини відповідно до ідеології ціього свята є:

освітня грамотність,

медична грамотність,

підприємницька грамотність,

економічна та правова культири.

Місія цього свята полягає в тому, щоб бути єдиними, щоб досягти правових і системних змін, які стосуються «її права» на справедливість.

День сертифікованого дієтолога-нутриціолога

День сертифікованого дієтолога-нутриціолога (Registered Dietitian Nutritionist Day) – це щорічна подія, яка відзначається у другу середу березня. Цей день присвячений визнанню роботи та внеску сертифікованих дієтологів-нутриціологів у сприяння здоровому харчуванню та покращенню здоров’я окремих людей і спільнот.

Сертифіковані дієтологи-нутриціологи – це медичні працівники, які пройшли сувору програму навчання та навчання в галузі харчування та дієтології. Вони надають науково обґрунтовані рекомендації щодо харчування і відіграють важливу роль у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет і хвороби серця.

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Всесвітній день обізнаності про ендометріоз

Кожного року 13 березня відзначається важлива подія – Всесвітній день обізнаності про ендометріоз.

Ендометріоз – це гінекологічне захворювання, котре характеризується переміщенням тканини матки (ендометрію) до інших органів, таким чином викликаючи запалення.

Метою Всесвітнього дня обізнаності про ендометріоз є підвищення поінформованості щодо захворювання. На ендометріоз страждають близько 176 мільйонів жінок, а ось звертають увагу та лікуються вкрай мало. Хвороба є основною причиною безпліддя, тому обізнаність жінок дітородного віку про небезпеку захворювання й необхідність його лікування вкрай важлива.

День Кена

День Кена (Ken Day), що відзначається 13 березня щороку, – це особливий день, присвячений Кеннету «Кену» Карсону, культовому і незмінному супутнику Барбі. З моменту свого дебюту в 1961 році Кен був поруч з Барбі, підтримуючи її в усіх пригодах і перетвореннях.

День Кена – це не лише свято популярної ляльки, це день вшанування якостей, які Кен уособлює як партнер Барбі. Це день визнання важливості дружби, вірності та любові в нашому житті. У цей день, святкуючи День Кена, подякуйте тим, хто стоїть поруч з нами в біді та радості, так само, як Кен стоїть поруч з Барбі.

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Яке сьогодні релігійне свято

13 березня в церковному календарі – день пам’яті перенесення мощів святителя Никифора. Був сановником за часів правління імператриці Ірини, але вирішив відмовитися від мирського життя і прийняв чернецтво. 806 року його возвели на патріарший престол. Святитель був поборником іконошанування, а тому, коли імператором став Лев V Вірменин, який був відомим борцем проти ікон, Никифора зіслали на острів Прокконіс, де він і помер 828 року.

Що не можна робити цього дня

Не варто цього дня йти до лісу без необхідності.

Заборонено завдавати шкоди тваринам та рослинам.

Не можна пити алкогольні напої, лихословити.

Народні прикмети і традиції

Стоїть густий туман – влітку будуть часті дощі;

Сонячно і сухо – буде великий урожай;

Рання гроза за північного вітру – весна буде холодною.

Пам’ятні події 13 березня

624 рік – відбувається битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;

1325 рік – традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);

1519 рік – іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів в Мексиці;

1639 рік – коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) отримує назву Гарвард на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 рік – англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;

1809 рік – сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;

1809 рік – переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа;

1848 рік – повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;

1888 рік – алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;

1917 рік – до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;

1917 рік – над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор;

1921 рік – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;

1938 рік – відбувається аншлюс Австрії Німмечиною;

1943 рік – нацисти ліквідовують Краківське гетто;

1949 рік – у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 рік – у Києві стається «Куренівська трагедія», коли внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;

1997 рік – Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;

2013 рік – чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);

2014 рік – в Донецьку під час мітингу проти російської агресії убивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського;

2022 рік – в Херсоні люди виходять на мітинги проти референдума про створення ХНР.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Терентій, Микола, Михайло, Григорій, Христина.