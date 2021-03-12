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    Японці представили мобільного «вбивцю» коронавірусу

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    Panasonic nanoe - Японці представили мобільного «вбивцю» коронавірусу
    Panasonic nanoe

    Його можна використовувати вдома, на роботі та навіть в машині – всюди, де є USB

    Японська Panasonic створила мобільного «вбивцю» вірусів та бактерій. Це портативний генератор, який здатен очистити три кубометри повітря навколо себе. Пристрій живиться від USB і нагадує звичайну термочашку.

    Як показали дослідження, проведені в університеті префектури Осака (Японія), спеціальні частинки, які генерує пристрій, здатні пригнічувати активність SARS-CoV-2 (коронавірусу) в приміщеннях з ефективністю понад 99%.

    Panasonic nanoe
    Panasonic nanoe

    Panasonic вже використовує такі генератори в кліматичній техніці. Наприклад, кондиціонерах і очисниках повітря. Але нинішня ситуація з коронавірусом мотивувала компанію розробити ще й мобільний варіант, який можна брати з собою і використовувати в будинку, офісі чи автомобілі.

    Компанія також готує більш потужні стаціонарні моделі, які можна буде вмонтувати в стелю або стіну.

    Технологія nanoe – генерування спеціальних частинок, які вбивають віруси – вже активно використовується в Японії в кафе, готелях, лікарнях та навіть у транспорті. Крім того, концерн Toyota застосовує такі генератори в системах вентиляції своїх преміальних моделей.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Японія повітря
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