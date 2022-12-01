«Молитва за дім»: болгарський фотограф створив проєкт про українських біженців

Обличчями фотопроєкту стали українці, які знайшли прихисток у Болгарії

Болгарин Валерій Поштаров створив фотопроєкт «Молитва за дім», присвячений біженцям, які були вимушені втекти від війни в Болгарію. Митець відзняв портрети людей на березі Чорного моря, що відділяє їх від рідної землі.

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«Я попросив тих, хто зголосився опинитися перед об’єктивом камери, прочитати молитву за свій дім. Море, що відділяло цих людей від їхніх мрій, переставало бути лише фоном і перетворювалося на храм. Як холодний Бог, воно відповідало на їхні молитви своєю мовчазною мудрістю. Раптом усе, що ховалося під його нерухомою поверхнею, втрачало сенс і переставало існувати. Світ стискався до горизонту, і життя більше не було таким, як раніше – дім та інші атрибути колишнього життя зникали під водою. Врешті-решт, залишилася лише сама людина, яка стояла на березі», – розповів Валерій.

Проєкт складається з восьми пар фотографій. На одному знімку з кожної пари – портрети українців. На другому – безкрайнє Чорне море. Героями світлин стали біженці, тимчасово розміщені болгарською владою в місцевих курортних готелях, яких фотограф зустрів на узбережжі.

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«Було дивне відчуття. Зазвичай на цих літніх курортах живуть туристи, чути голосний сміх і панує радість. Та цього разу на піщаних пляжах панувала повна тиша. Розгублені й засмучені українці блукали узбережжям, і час від часу наче виглядали щось за обрієм. Не потрібно було особливо втручатися. Мені залишалося лише розділити їхнє мовчання та помолитися разом з ними», – розповідає Валерій про процес створення проекту.

Валерій Поштаров – відомий у Болгарії фотограф. Вивчав образотворче мистецтво у Варні, Болгарія, та пластичне мистецтво в Сорбонні, Франція. Наприкінці 2021 року заснував фонд PhotoAnthology, місією якого є популяризація мистецьких практик у фотографії та реалізація документальних проектів суспільного значення. Мистецтво чоловіка є частиною великих колекцій різних офіційних установ по всьому світу: Адміністрації Президента Франції, Посольства Франції в Ірландії, Болгарського культурного центру в Парижі тощо.

Напередодні уряд Болгарії змінив державну програму розміщення українських біженців.

Також раніше стало відомо, скільки українців планують повернутись додому після війни.

Нагадаємо, що 2 грудня у київському метро відкриється фотовиставка «Війна крізь об’єктив».