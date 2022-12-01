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«Молитва за дім»: болгарський фотограф створив проєкт про українських біженців

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Молитва за дім»: болгарський фотограф створив проєкт про українських біженців
Фото: Валерій Поштаров

Обличчями фотопроєкту стали українці, які знайшли прихисток у Болгарії

Болгарин Валерій Поштаров створив фотопроєкт «Молитва за дім», присвячений біженцям, які були вимушені втекти від війни в Болгарію. Митець відзняв портрети людей на березі Чорного моря, що відділяє їх від рідної землі.

«Я попросив тих, хто зголосився опинитися перед об’єктивом камери, прочитати молитву за свій дім. Море, що відділяло цих людей від їхніх мрій, переставало бути лише фоном і перетворювалося на храм. Як холодний Бог, воно відповідало на їхні молитви своєю мовчазною мудрістю. Раптом усе, що ховалося під його нерухомою поверхнею, втрачало сенс і переставало існувати. Світ стискався до горизонту, і життя більше не було таким, як раніше – дім та інші атрибути колишнього життя зникали під водою. Врешті-решт, залишилася лише сама людина, яка стояла на березі», – розповів Валерій.

Проєкт складається з восьми пар фотографій. На одному знімку з кожної пари – портрети українців. На другому – безкрайнє Чорне море. Героями світлин стали біженці, тимчасово розміщені болгарською владою в місцевих курортних готелях, яких фотограф зустрів на узбережжі.

8 фото
На весь екран

«Було дивне відчуття. Зазвичай на цих літніх курортах живуть туристи, чути голосний сміх і панує радість. Та цього разу на піщаних пляжах панувала повна тиша. Розгублені й засмучені українці блукали узбережжям, і час від часу наче виглядали щось за обрієм. Не потрібно було особливо втручатися. Мені залишалося лише розділити їхнє мовчання та помолитися разом з ними», – розповідає Валерій про процес створення проекту.

Валерій Поштаров – відомий у Болгарії фотограф. Вивчав образотворче мистецтво у Варні, Болгарія, та пластичне мистецтво в Сорбонні, Франція. Наприкінці 2021 року заснував фонд PhotoAnthology, місією якого є популяризація мистецьких практик у фотографії та реалізація документальних проектів суспільного значення. Мистецтво чоловіка є частиною великих колекцій різних офіційних установ по всьому світу: Адміністрації Президента Франції, Посольства Франції в Ірландії, Болгарського культурного центру в Парижі тощо.

Напередодні уряд Болгарії змінив державну програму розміщення українських біженців.

Також раніше стало відомо, скільки українців планують повернутись додому після війни.

Нагадаємо, що 2 грудня у київському метро відкриється фотовиставка «Війна крізь об’єктив».

Теги: біженці фото Болгарія фотограф

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