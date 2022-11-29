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Болгарські готелі готуються виселяти українських біженців: подробиці

Ігор Федик
glavcom.ua
Болгарські готелі готуються виселяти українських біженців: подробиці
Уряд Болгарії змінив державну програму розміщення українських біженців
фото з відкритих джерел

Частина українських біженців у Болгарії з 1 грудня залишаться без житла

20% чорноморських готелів Болгарії, де розміщуються українські біженці, відмовляються працювати за програмою гуманітарної допомоги біженцям, що втікають від війни. Про це, як передає кореспондент «Главкома», стало відомо за результатами зустрічі Болгарської туристичної асоціації в Сонячному березі.

Українські біженці, які проживають у готелях, повинні будуть звільнити готельні номери з 1 грудня. Причина цьому полягає у призупиненні болгарським урядом фінансування харчування українських біженців. З 16 листопада держава виділяє лише 15 левів за ночівлю. З того часу до сьогодні ситуацію з харчуванням вдалось врятувати за рахунок пожертв Болгарського червоного хреста та громадських організацій. Однак, з огляду на те, що сам процес приготування їжі є затратним, близько п’ятої частини готелів на чорноморському узбережжі Болгарії припиняє роботу за програмою.

В Асоціації наполягають на тому, щоб українці могли переміститись в готелі, які продовжать працювати після 1 грудня (згідно з чинними правилами, біженці не можуть скористатися програмою після переселення). Асоціація також хоче, щоб держава терміново виплатила готелям заборговані за надання притулку кошти.

Зі свого боку, Болгарський червоний хрест не припиняє роздачу продуктових наборів до готелів і державних баз, де розміщені українські біженці.

За словами голови Болгарського червоного хреста у місті Варна Ілії Раєва, причиною хаосу, що відбувається наразі з українськими біженцями, є рішення болгарської держави.

«У нас велика проблема, яка називається державою. Останніми днями ситуація є такою, що незрозуміло, хто куди і з чим їде – чи тільки для ночівлі, чи є там опалення, чи є харчування. Ці речі треба прояснити», – сказав він.

За словами Раєва, держава повинна організувати роботу за такими основними напрямами: щоб люди мали нормальне житло з опаленням та харчування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Болгарії змінив державну програму розміщення українських біженців, виключивши з неї безплатне харчування. Власники готелів на узбережжі Чорного моря перестали годувати українців у зв'язку з тим, що кошти, що виділяються за програмою (близько 300 грн на день), не покривають витрати на харчові продукти.

До слова, наприкінці травня цього року виник скандал, коли з'явилася інформація, що Болгарія почне виселяти українських біженців з готелів. Однак згодом уряд Болгарії вирішив продовжити житлову програму для переселенців з України. 

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Теги: біженці Болгарія

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