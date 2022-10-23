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Стало відомо, скільки українців планують повернутись додому після війни

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українців планують повернутись додому після війни
фото з відкритих джерел

85% опитаних українців висловлюють намір повернутися додому

На тлі щоденних обстрілів багато українців стали біженцями як на території України, так і за її межами.

Скільки громадян планують повернутися додому, серед тих, які знаходяться в межах України, йдеться в підсумку даних Соціологічної групи «Рейтинг». Зазначається, що дещо зросла кількість респондентів, які були змушені залишити місце постійного проживання з 24 лютого 2022 року.

Згідно з опитуванням, 85% українців, зі змушених залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

«85% опитаних висловлюють намір повернутися додому: 21% – найближчим часом, 19% – хочуть повернутися, але ще зачекають, 45% – повернуться, але після закінчення війни. Лише 6% відзначили, що вже не повернуться додому. Порівняно з липнем цього року зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, і поменшало тих, хто повернеться після війни, або взагалі не повернеться», – йдеться в опитуванні.

Стало відомо, скільки українців планують повернутись додому після війни фото 1

Опитування проведено протягом 8-9 жовтня серед населення України віком від 18 років і більше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Раніше повідомлялось, що окупанти вивозять дітей з інвалідністю з Херсонщини до Криму.

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Теги: війна біженці Україна

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