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«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Одне з багатьох фото російсько-української війни
Фото Єфрема Лукацького

У п’ятницю, 2 грудня, у вестибюлі станції київського метро «Золоті ворота» відкриється фотовиставка «Війна крізь об’єктив: фото з України». Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

В експозиції представлені 50 робіт українських та іноземних фотожурналістів і фотожурналісток, зроблених у різних містах України після нападу Росії 24 лютого 2022 року.

Серед учасників виставки – Єфрем Лукацький, Євген Малолєтка, Наталка Кравчук, Микола Тимченко, Олена Гром, Аліна Смутко, Олександр Клименко, Борис Корпусенко, Станіслав Юрченко, Єлизавета Серватинська, іноземні репортери Рон Хавів (США), Хайді Левіне (США), Даніель Еттер (Німеччина), Ніколь Тунг (США).

«Деякі з представлених знімків уже стали іконами. Вперше фото з російсько-української війни органічно доповнили світлини, зроблені під час збройних конфліктів у Боснії та Герцеговині, а також у Сирії. Представлені знімки демонструють спільний трагізм долі різних народів, які пережили військове протистояння», – йдеться в повідомленні.

Місцем проведення виставки символічно обрано станцію метрополітену, яка служить містянам укриттям під час повітряної тривоги.

Захід буде проведено із дотриманням вимог безпеки. В разі повітряної тривоги учасники зможуть скористатися платформою станції як укриттям.

Фотовиставка «Війна крізь об’єктив: фото з України» – це спроба чесно і без ретуші показати усі жахіття військових конфліктів у сучасному світі, а також передати героїзм та незламність українського народу, який захищає рідну землю від ворога. Це також спроба провести паралелі між війною в Україні та іншими військовими конфліктами кінця ХХ – початку ХХI століть і нагадати світу, що непокаране зло породжує нові і нові трагедії.  
Теги: війна метро фотограф виставка

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