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Морози йдуть з України: якою буде погода 14 січня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Морози йдуть з України: якою буде погода 14 січня
Морози потрохи відступатимуть з української землі
фото з відкритих джерел

Найтепліше буде на Заході України

Погода в Україні у суботу, 14 січня, буде все ще прохолодною, однак морози потрохи відступатимуть. Зокрема, на Сході нашої країні, де тривають найзапекліше бої, стовпчики термометрів покажуть не -10 вдень, а 0...-2 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше буде на Заході України. Однак там синоптики прогнозують дощі.

На Заході сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів. На Сході також буде хмарно, однак опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть 0...-2. У Соледарі температура повітря не опускатиметься нижче за 3 градуси морозу вночі.

У більшості областей на Півночі весь день буде хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. Подібна ситуація буде і на Півдні. Однак там повітря прогріється до +2...+4 градусів.

Весь день у Києві буде хмарним. Температура повітря становитиме 0…+2 градуси.

Морози йдуть з України: якою буде погода 14 січня фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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Теги: Україна прогноз погоди

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