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Перший день нового року побив температурні рекорди в Україні та світі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перший день нового року побив температурні рекорди в Україні та світі
Уперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у Києві склала 10,3°С тепла
фото з відкритих джерел

Теплий початок року видався не тільки в столиці, а й в інших містах України та світу

Перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня. Про це повідомила геофізична обсерваторія.

Погода продовжує дивувати киян. За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

Максимальна температура у столиці піднялась до 13,2°С тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С. 

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у минулому році і дорівнювало 4,4°С.

Температурний рекорди зафіксували по всій Україні, а також у світі.

1 січня в Україні було встановлено 64 метеорологічні рекорди, а саме значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від +10°С до +20°С. Такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічних спостережень.

Перший день нового року побив температурні рекорди в Україні та світі фото 1

Рівненщина

1 січня на Рівненщині показники термометрів сягнули 15°С тепла, що на 7-8°С вище історичного добового максиму. Таку температуру повітря на початку січня в області зафіксували вперше за багато років, тож це був найтепліший перший день нового року, починаючи з 1945 року. 

Львівщина

Ще до обіду 1 січня температура повітря у Львові досягла 12°С. Це абсолютний температурний рекорд за всі 87 років спостережень, які проводить Український гідрометцентр. Найтеплішим 1 січня було у 2015 році, коли максимальна температура досягла 9°С (така ж температура була й торік).

Волинь

1 січня термометри на Волині показали 14°С тепла. Востаннє тепловий рекорд у перший день січня в області фіксували у 2018 році. Тоді температура повітря прогрілася до 8°С.

Полтавщина

На півночі області 1 січня виявили температурний рекорд – 9°С тепла. Таких показників не виявляли з 1944 року.

Закарпаття

У Мукачево 1 січня зафіксували 14°С тепла, місцеві мешканці втішені весняною погодою.

Тернопільщина

У перший день нового року Чортківська гідрологічна станція зафіксувала температурний рекорд  – 16.3°С тепла. Така температура зафіксована вперше від 1946 року, відколи станція веде спостереження. Раніше найвища зафіксована температура повітря 1 січня була у 2018 році. Тоді термометри показували +8.7 ̊ С. 

Франція

Понад 120 міст у Франції побили рекорди. Так, протягом дня фіксувалися температури, близькі до 20°С, що прирівнюється до показників липня.

Польща

У Варшаві Національне метеорологічне агентство оголосило про новий максимальний температурний рекорд для Польщі в січні і новий зимовий максимальний температурний рекорд для Варшави. У польській столиці стовпчик термометра наблизився до позначки 19°C (а точніше 18,9°C).

Данія

У Данії Метеорологічний інститут країни також повідомив про новий тепловий рекорд січня. Там було зафіксовано 12,6°C тепла, а попередній рекорд становив 12,4°C, зафіксований 10 січня 2005 року.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

Теги: прогноз погоди Київ

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