Карпати стали улюбленим місцем відпочинку арабських туристів (відео)

Через пандемію змінились туристичні маршрути

Завдяки пандемії туристи з арабських країн відкрили для себе новий туристичний маршрут – Україну та українські Карпати.

З травня по листопад тут побували тридцять тисяч туристів із Саудівської Аравії та Катару.

«В арабських країнах немає снігу», − пояснює туристичний гід, Мухаммед Айнам, відео з арабськими туристами, які в захваті грали у сніжки.

Також, вагому роль зіграло те, що через пандемію були закриті традиційні напрямку відпочинку для арабських країн.

Нагадаємо, у Карпатах намело метр снігу (фото).

На ці вихідні закарпатські гори знову лавинонебезпечні.

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