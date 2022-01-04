Карпати стали улюбленим місцем відпочинку арабських туристів (відео)
Через пандемію змінились туристичні маршрути
Завдяки пандемії туристи з арабських країн відкрили для себе новий туристичний маршрут – Україну та українські Карпати.
З травня по листопад тут побували тридцять тисяч туристів із Саудівської Аравії та Катару.
«В арабських країнах немає снігу», − пояснює туристичний гід, Мухаммед Айнам, відео з арабськими туристами, які в захваті грали у сніжки.
Також, вагому роль зіграло те, що через пандемію були закриті традиційні напрямку відпочинку для арабських країн.
Нагадаємо, у Карпатах намело метр снігу (фото).
На ці вихідні закарпатські гори знову лавинонебезпечні.