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    Карпати стали улюбленим місцем відпочинку арабських туристів (відео)

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    Українські зимові курорти стали популярними у світі - Карпати стали улюбленим місцем відпочинку арабських туристів (відео)
    Українські зимові курорти стали популярними у світі
    скріншот з відео

    Через пандемію змінились туристичні маршрути

    Завдяки пандемії туристи з арабських країн відкрили для себе новий туристичний маршрут – Україну та українські Карпати.

    З травня по листопад тут побували тридцять тисяч туристів із Саудівської Аравії та Катару.

    «В арабських країнах немає снігу», − пояснює туристичний гід, Мухаммед Айнам, відео з арабськими туристами, які в захваті грали у сніжки.

    Також, вагому роль зіграло те, що через пандемію були закриті традиційні напрямку відпочинку для арабських країн.

    Нагадаємо, у Карпатах намело метр снігу (фото).

    На ці вихідні закарпатські гори знову лавинонебезпечні.

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    Теги: туризм Карпати (гори) Буковель
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    Карпати стали улюбленим місцем відпочинку арабських туристів (відео)