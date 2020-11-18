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    Якою буде погода в Києві до кінця тижня: прогноз синоптиків

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    У Києві вже випав сніг - Якою буде погода в Києві до кінця тижня: прогноз синоптиків
    У Києві вже випав сніг
    Фото: Главком

    Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

    У четвер, 19 листопада, синоптичну ситуацію в Україні і в Києві, зокрема, визначатиме антициклон Thodo. А, отже, суттєвих опадів не буде.

    Про це повідомила синопткиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її прогнозом, завтра у Києві буде сухо, вітряно та холодно: найближчої ночі 0-2 градуси морозу, а вдень у четвер +2, +3 градуси.

    «У п'ятницю в столицю прийде дощ з переходом у мокрий сніг», - повідомила Діденко.

    Вона попереджає, що на дорогах подекуди вже слизько - місцями ожеледиця - тому слід бути обережними.

    Нагадаємо, 18 листопада у Києві хмарно. Вночі та вранці місцями пройшов невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вдень температура повітря піднімалася до 2 градусів вище нуля. 

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

    Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.

    Теги: прогноз погоди Київ снігопад негода
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