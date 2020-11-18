Якою буде погода в Києві до кінця тижня: прогноз синоптиків

У Києві вже випав сніг

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

У четвер, 19 листопада, синоптичну ситуацію в Україні і в Києві, зокрема, визначатиме антициклон Thodo. А, отже, суттєвих опадів не буде.

Про це повідомила синопткиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, завтра у Києві буде сухо, вітряно та холодно: найближчої ночі 0-2 градуси морозу, а вдень у четвер +2, +3 градуси.

«У п'ятницю в столицю прийде дощ з переходом у мокрий сніг», - повідомила Діденко.

Вона попереджає, що на дорогах подекуди вже слизько - місцями ожеледиця - тому слід бути обережними.

Нагадаємо, 18 листопада у Києві хмарно. Вночі та вранці місцями пройшов невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вдень температура повітря піднімалася до 2 градусів вище нуля.

Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.