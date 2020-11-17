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    Синоптики попередили водіїв про ожеледицю

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    Синоптики попередили водіїв про ожеледицю

    Водіям та пішоходам треба бути обережними через слизькі дороги

    У вівторок, 17 листопада, на дорогах в Україні очікується ожеледиця. Такі дані наводить Український гідрометцентр.

    Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій своєю чергою попереджає водіїв та пішоходів про небезпеку через слизькі дороги.

    Отже, за прогнозом синоптиків, сьогодні у східних областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Це може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    Нагадаємо, 17 листопада у всіх західних, а також в деяких центральних, південних та східних областях очікуються опади, місцями сніг.

    У Києві 17 листопада буде без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень — близько 0°. 

    Також за прогнозами синоптиків цього тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури. Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, дуже холодно буде вже в середу, 18 листопада.

    Отже, 18 листопада, опади малоймовірні, але буде похмуро. Вдень від 0 до -3, вночі 0... -5 морозу, на Сході вночі -4... -9 морозу. В Одеській та західних областях показники вищі - удень +5+10 градусів, вночі +2+5 градусів.

    У Києві 18 листопада похмуро. Вдень 0... +2 градуси, вночі -1... -3 морозу.

     

    Теги: прогноз погоди дороги рятувальники снігопад вітер
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