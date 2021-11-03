МЗС підтвердив смерть двох українців в авіакатастрофі у РФ

МЗС тепер чекає на результати ідентифікації жертв

Українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи

За попередньою інформацією, в складі екіпажу білоруського АН-12, який у середу розбився біля російського Іркутська, були двоє українців. Про це повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи. Дипломати встановили зв'язок із МНС Росії і тепер очікують на результати ідентифікації жертв.

Нагадаємо, 3 листопада білоруський літак Ан-12 розбився неподалік Іркутська в Росії. За попередніми даними, загинули всі семеро людей, які були на борту.

На борту, ймовірно, були українці Олег Щучко (другий пілот) та Олександр Чуприненко.

До слова, напередодні у Південному Судані розбився літак із росіянами.