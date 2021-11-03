МЗС підтвердив смерть двох українців в авіакатастрофі у РФ
Українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи
За попередньою інформацією, в складі екіпажу білоруського АН-12, який у середу розбився біля російського Іркутська, були двоє українців. Про це повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи. Дипломати встановили зв'язок із МНС Росії і тепер очікують на результати ідентифікації жертв.
Нагадаємо, 3 листопада білоруський літак Ан-12 розбився неподалік Іркутська в Росії. За попередніми даними, загинули всі семеро людей, які були на борту.
На борту, ймовірно, були українці Олег Щучко (другий пілот) та Олександр Чуприненко.
До слова, напередодні у Південному Судані розбився літак із росіянами.