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    МЗС підтвердив смерть двох українців в авіакатастрофі у РФ

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    МЗС&nbsp;тепер чекає на результати ідентифікації жертв - МЗС підтвердив смерть двох українців в авіакатастрофі у РФ
    МЗС тепер чекає на результати ідентифікації жертв
    фото: 5-tv.ru

    Українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи

    За попередньою інформацією, в складі екіпажу білоруського АН-12, який у середу розбився біля російського Іркутська, були двоє українців. Про це повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    За його словами, українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи. Дипломати встановили зв'язок із МНС Росії і тепер очікують на результати ідентифікації жертв.

    Нагадаємо, 3 листопада білоруський літак Ан-12 розбився неподалік Іркутська в Росії. За попередніми даними, загинули всі семеро людей, які були на борту.

    На борту, ймовірно, були українці Олег Щучко (другий пілот) та Олександр Чуприненко.

    До слова, напередодні у Південному Судані розбився літак із росіянами.

    Теги: Білорусь Росія авіакатастрофа літак смерть українці
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    МЗС підтвердив смерть двох українців в авіакатастрофі у РФ