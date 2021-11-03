У Росії розбився білоруський літак. На борту могли бути українці

Спочатку літак Ан-12 пропав з радарів, потім було виявлено місце аварії

В Іркутській області Російської Федерації розбився вантажний літак, на борту якого були семеро осіб. Про це повідомляє у Telegram МНС Росії.

Відомо, що катастрофа сталася при заході на посадку в 7 кілометрах від Іркутська. Спочатку літак Ан-12 пропав з радарів, потім було виявлено місце аварії. Також відомо, що після падіння літак загорівся, рятувальники гасять пожежу.

Вантажний літак належав білоруській компанії «Гродно», він слідував за маршрутом Якутськ–Іркутськ. На даний момент офіційної інформації про кількість загиблих немає.

Як додає «Белта», на борту могли бути в тому числі й громадяни Україні. За даними ЗМІ, членами екіпажу були громадяни Білорусі, Росії та України.

«Зараз всі обставини встановлюються. Імовірно, на борту перебували семеро осіб», – зазначили в компанії.

Російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що загинули всі семеро, але поки знайшли тіла тільки п'яти загиблих. Літак експлуатувався з 1968 року.

Російський Telegram-канал Mash додає, що на борту нібито були українці Олег Щучко (другий пілот) та Олександр Чуприненко.

«МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії», – заявив речник МЗ України Олег Ніколенко у Twitter.

До слова, напередодні у Південному Судані розбився літак із росіянами.