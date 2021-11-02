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    У Південному Судані розбився літак із росіянами

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    На борту літака перебували двоє громадян Росії та ще троє &ndash; Південного Судану - У Південному Судані розбився літак із росіянами

    На борту літака перебували двоє громадян Росії та ще троє – Південного Судану

    фото: urdupoint.com

    Літак перевозив різні вантажі, зокрема паливо

    Вантажний літак Ан-26 зазнав аварії під час зльоту в міжнародному аеропорту Джуби в Південному Судані. Про це 2 листопада повідомляє Associated Press.

    Вказано, що літак, який належав місцевій авіакомпанії вантажоперевезень Optimum Aviation, мав вилетіти з Джуби до Мабана. Він перевозив різні вантажі, зокрема паливо.

    На борту літака перебували двоє громадян Росії та ще троє – Південного Судану.

    фото: az24saat.org
    фото: az24saat.org

    Причину аварії наразі не встановлено. Розпочато розслідування обставин авіакатастрофи.

    До слова, У Канаді літак сів на завантажений автобан (відео).

    Нагадаємо, Саудівська Аравія вперше прийняла літак з Ізраїлю.

    Як повідомлялося раніше, росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу.

    Теги: Росія авіакатастрофа літак смерть Африка Судан
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    У Південному Судані розбився літак із росіянами