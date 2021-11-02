У Південному Судані розбився літак із росіянами

На борту літака перебували двоє громадян Росії та ще троє – Південного Судану

Літак перевозив різні вантажі, зокрема паливо

Вантажний літак Ан-26 зазнав аварії під час зльоту в міжнародному аеропорту Джуби в Південному Судані. Про це 2 листопада повідомляє Associated Press.

Вказано, що літак, який належав місцевій авіакомпанії вантажоперевезень Optimum Aviation, мав вилетіти з Джуби до Мабана. Він перевозив різні вантажі, зокрема паливо.

На борту літака перебували двоє громадян Росії та ще троє – Південного Судану.

фото: az24saat.org

Причину аварії наразі не встановлено. Розпочато розслідування обставин авіакатастрофи.

До слова, У Канаді літак сів на завантажений автобан (відео).

Нагадаємо, Саудівська Аравія вперше прийняла літак з Ізраїлю.

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