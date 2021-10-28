Справа MH17: Росія залякує адвокатів родичів загиблих у катастрофі

Адвокати потерпілих скаржаться на переслідування

Адвокати родичів загиблих у катастрофі малазійського боїнга MH17 у небі над Донбасом повідомляють про переслідування. Антитерористичний орган Нідерландів підозрює, що до цього причетна Росія та пропонує адвокатам захист. Про це пише видання RTL Nieuws, посилаючись на дані Національного координатора з питань боротьби з тероризмом та безпеки (NCTV) Нідерландів.

За даними ЗМІ, адвокати розповіли про щонайменше чотири випадки переслідувань після того, як судові слухання у справі відновилися і у залі змогли виступити власне постраждалі.

До того виступали прокурори та адвокати обвинуваченого. Їм допомагала група юристів, об'єднаних у так звану групу правової допомоги. Ці адвокати вже багато років беруть участь у цій справі та мають доступ до матеріалів, наданих прокуратурою.

Так, принаймні двох адвокатів супроводжували до будинків після судового засідання у справі MH17. Ще один адвокат повідомив, що бачив біля свого дому двох підозрілих чоловіків у сонячних окулярах, які ходили навкруги.

За даними видання, 22 вересня 8 членів групи юристів запросили до NCTV. Там підозрюють, що до переслідувань адвокатів може бути причетна Росія. NCTV запропонувало включити юристів до своєї програми безпеки та запровадити заходи безпеки у їхніх будинках.

Офіційні органи поки цю інформацію не коментували. Самі адвокати, як кажуть у виданні, після консультації також відмовилися надавати коментарі.

Після повідомлення у ЗМІ, дві партії Нідерландів – «Демократи 66» та «Зелені ліві» – закликали владу відреагувати.

Нагадаємо, ЄС та Україна закликали Росію взяти відповідальність за збиття пасажирського літака Boeing 777 у липні 2014 року неподалік Торезу. Спікер Путіна відкидає провину РФ, мотивуючи це тим, що «авіакатастрофа» сталася в небі над Україною.

12 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС, де Брюссель та Київ визнали РФ стороною конфлікту.

«Ми підкреслили нашу повну підтримку всіх зусиль із встановлення правди, справедливості та відповідальності перед 298 жертвами та їхніми найближчими родичами за збиття рейсу MH17.

Ми закликали у цьому зв'язку Російську Федерацію продовжувати тристоронні перемовини між Австралією, Нідерландами і РФ щодо збиття рейсу MH17, визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17», – сказано в тексті.

РФ є стороною конфлікту на Донбасі і є агресором, нагадали у заяві.

Нещодавно Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача, який заявляв про причетність ФСБ до збиття MH17.

Нагадаємо, у Нідерландах на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття.

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Читайте також:



