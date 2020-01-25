МЗС: українці не постраждали внаслідок смертельної повені на Мадагаскарі



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Дощі на Мадагаскарі почалися 19 січня й останніми днями вони йдуть без перерви

На Мадагаскарі внаслідок повені загинуло щонайменше 26 осіб

Українців немає серед постраждалих внаслідок повені на Мадагаскарі.

Про це у коментарі «Уніан» повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«За інформацією почесного консула України на Мадагаскарі, серед загиблих та постраждалих внаслідок стихійного лиха (повені, викликані сильними зливами) громадян України немає. Наразі консул посольства України в Південно-Африканській Республіці уточнює інформацію», - сказав Погорельцев.

За даними іноземних ЗМІ, на Мадагаскарі внаслідок повені загинуло щонайменше 26 осіб.

Дощі на Мадагаскарі почалися 19 січня й останніми днями вони йдуть без перерви. Піднявся рівень води в річках, було зруйновано кілька будівель, що призвело до людських жертв. Частина доріг також була розмита.

Національне управління з катастроф і ризиків вжило ряд надзвичайних заходів для проведення рятувальних операцій.