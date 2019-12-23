Венецію знову сильно затопило: вражаючі фото



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Вхід у Собор Святого Марка підтоплено Фото: nuovavenezia

23 грудня вулиці Венеції затопило – людям важко пересуватися містом

Напередодні Різдва у Венеції рівень води піднявся на 144 сантиметри вище за норму.

Вода затопила багато пішохідних вулиць, людям важко пересуватися містом, вони ходять по спеціально споруджених помостах, повідомляє Il Gazzettino.

Експерти передбачають, що 24 грудня, у переддень Різдва, рівень води опуститься до 135 сантиметрів. На свято ж можна очікувати ще менший рівень води – приблизно 115 сантиметрів.

Вулиці Венеції сьогодні – вода сягає людям до коліна:

Нагадаємо, Венецію вже затоплювало цьогоріч у листопаді. Тоді, 12 листопада, рівень води сягнув рекордної позначки – 187 сантиметрів. Востаннє така сильна повінь була ще 1966 року.