11 людей загинуло через негоду на півдні США



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У країні скасовано або затримано сотні авіарейсів

На півдні Сполучених Штатів Америки внаслідок негоди загинули щонайменше 11 людей.

Про це повідомляє агентство AFP.

Так, торнадо та сильні вітри руйнували будівлі, перевертали автомобілі та спричиняли відключення електроенергії. Очікується, що урагани зачеплять також схід та північ країни.

Зокрема, серед загиблих – двоє людей у штаті Луїзіана, чий житловий контейнер було зруйновано штормовим вітром. У Техасі пожежник та поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледь з’їхав з дороги. Ще троє людей загинули в Алабамі.

У країні скасовано або затримано сотні авіарейсів.

Наслідки негоди в штаті Арканзас

За даними національної служби погоди NWS, понад 18 мільйонів осіб у Луїзіані, Арканзасі, Техасі та Оклахомі перебувають у зоні ризику, де можливі торнадо та підтоплення внаслідок злив.

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Нагадаємо, повінь в Індонезії обірвала життя щонайменше 43 людей.

Як повідомлялося, на Буковині у сніговому заметі опинилися 15 автомобілів.