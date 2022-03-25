На Дніпропетровщині допомагають із безкоштовними протезами: цього року їх встановили 188 пацієнтам

Після встановлення протезу чи ортезу пацієнти проходять реабілітацію у лікарні, що діє при Дніпропетровському протезно-ортопедичному підприємстві

На Дніпропетровському протезно-ортопедичному підприємстві допомагають усім категоріям пацієнтів

У 2022 році на Дніпропетровському протезно-ортопедичному підприємстві допомогли відновити рух кінцівок 188 пацієнтам. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

В повідомленні ОВА говориться й про те, що також 452 особи отримали ортопедичне взуття. «Виготовлення протезів та ортезів, консультації фахівців і подальша реабілітація у стаціонарі – безкоштовні», – розповіли в обласній адміністрації.

На Дніпропетровському протезно-ортопедичному підприємстві допомагають усім категоріям пацієнтів – і постраждалим воїнам, і дітям та дорослим з інвалідністю. На підприємство звертаються з Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської областей.

«Поєднуємо 75-річний досвід із новими технологіями. Сучасні комплектуючі отримуємо з Німеччини, Австрії та інших країн», – зазначив директор Дніпропетровського протезно-ортопедичного підприємства Олексій Штанько.

Крім протезів рук та ніг, на Дніпропетровському протезному заводі виготовляють ортези, які фіксують пошкоджені кінцівки, а також медичні корсети на грудний, поперековий та крижовий відділ хребта.

Після встановлення протезу чи ортезу пацієнти проходять реабілітацію у лікарні, що діє при заводі.

Підприємство пропонує усім потребуючим звертатися за телефонами: (091) 340 18 51; (056) 720 95 03; (050) 450 72 13; 068 462 34 13.