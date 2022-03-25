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    «Укрзалізниця» опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня

    Усі евакуаційні потяги прямують до західних областей країни

    На п'ятницю, 25 березня, «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.

    Графік додаткових евакуаційних рейсів потягів на 25 березня:

    Київ, вокзал Дарниця:

    • 9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
    • 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

    Харків:

    • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
    • 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,
    • 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

    Дніпро:

    • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

    Краматорськ:

    • 13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
    • 16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.

    Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

    Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща).

    Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

    Теги: Харків росія окупанти Київ Польща війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ окупація вокзал #stoprussia
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    «Укрзалізниця» опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня