«Укрзалізниця» опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня
Усі евакуаційні потяги прямують до західних областей країни
На п'ятницю, 25 березня, «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.
Графік додаткових евакуаційних рейсів потягів на 25 березня:
Київ, вокзал Дарниця:
- 9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
- 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
- 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,
- 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.
Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща).
Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.