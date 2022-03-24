Мерія Дніпра закликає містян негайно демонтувати усі супутникові антени

Супутникові антени демонтують у будь-якому разі

У Дніпрі до 28 березня демонтують усі супутникові антени. Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Чиновник закликає мешканців Дніпра самостійно демонтувати супутникові антени. У разі не виконання прохання міської влади, їх всеодно демонтують співробітники комунальних служб. Усі антени власникам повернуть після війни.

«Я довго розмовляв з моїми колегами з різних міст. Вони поділилися своїми помилками та прорахунками. Дізнайтеся, що це необхідно для інших людей. Ми не потребуємо помилок Харкова та Маріуполя в Дніпрі. Тому кожен інформує вас. Жителі, в першу чергу житлових будинків, до 28 березня, необхідно демонтаж/видалити всі їхні супутникові антени з фасадів та дахів ваших будинків. Це викликано необхідністю і насамперед захисту ваших будинків та ваших сусідів.

Я не хочу поглиблюватись у питання роботи ворожої авіації та артилерії. Просто кожен повинен це зробити. Всі, самостійно не прибрані антени, будуть демонтовані комунальними підприємствами міста та повернуться власникам після закінчення бойових дій в Україні. Подумайте не тільки про себе, але й про ваших сусідів, і людей близьких до вас. Демонтаж супутникових антен є надзвичайно важливим. Для вас», - повідомив заступник мера.