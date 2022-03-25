Окупанти нанесли два ракетних удари по Дніпру

Росіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра

У четвер, 24 березня, близько 22:40 у всіх районах Дніпра було чути потужні вибухи. Про це повідомили очевидці.

Ракетні удари російських окупантів було чутно практично у кожному з районів Дніпра та за його межами. Жителів просили залишатися у притулку та не публікувати фото- відеоматеріали під час авіаудару ворога

Пізніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли військовий об'єкт в Дніпрі.

«Завдано ракетний удар по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються», – ідеться в повідомленні Повітряного командування «Схід» у Facebook.

«Орієнтовно 22:38 Росія завдала два ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. В результаті цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація по загиблим та постраждалим встановлюється. Також, внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі. Щодо того, якими саме ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки інформації немає», – додали у соцмережах у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

До слова, 11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Зокрема, ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.