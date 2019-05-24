На Дніпропетровщині затримали поліцейського за вимагання $20 тис хабара



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Представник правоохоронних органів вимагав гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності чоловіка, що торгував наркотиками

У Дніпропетровській області затримали поліцейського за вимагання 20 тисяч доларів хабара. Про це департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що представник правоохоронних органів вимагав гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності чоловіка, що торгував наркотиками.

«До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) НПУ надійшла оперативна інформація про одного з працівників керівної ланки підрозділу поліції, по боротьбі з наркозлочинністю. Начальник відділу УПН Дніпропетровського ГУНП був викритий на вимаганні неправомірної вигоди», — йдеться у повідомленні.

Військова прокуратура Південного регіону України за зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та скерувала за підслідністю до Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава. Факт вимагання хабара було задокументовано спільно з працівниками СБУ.

Посадовець був затриманий при отриманні першої частини хабара, за якою він приїхав до «боржника» додому.

Предмет хабара вилучено, а «борця» з незаконним обігом наркотиків затримано в порядку ст.208 КПК України. За корупційні дії йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.