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    На Вінниччині затримали рекетирів, які вимагали у фермера неіснуючий борг

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    <p>Правоохоронці затримали трьох зловмисників в одному із закладів громадського харчування у Вінниці</p> - На Вінниччині затримали рекетирів, які вимагали у фермера неіснуючий борг

    Правоохоронці затримали трьох зловмисників в одному із закладів громадського харчування у Вінниці

    Фото: прес-центр СБУ

    Рекетири нанесли фермеру тяжкі тілесні ушкодження

    На Вінниччині співробітники Служби безпеки припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого спеціалізувалися на вимаганні коштів від представників бізнес-кіл.

    Про це 23 травня повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що до складу групи входили жителі Вінниці, у тому числі із кримінальним минулим. Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у комерсантів «матеріальну компенсацію за владнання спорів».

    «Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники вимагали у місцевого приватного підприємця 240 тисяч доларів неіснуючого боргу або передати їм правовстановлюючі документи на фермерське господарство, що має понад 200 гектарів землі», - заявили в СБУ.

    Зазначається, що рекетири нанесли фермеру тяжкі тілесні ушкодження.

    «Правоохоронці затримали трьох активних учасників угруповання в одному із закладів громадського харчування Вінниці під час отримання документів, що засвідчують право власності на фермерське господарство», - повідомили в СБУ.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у вимаганні грошей у місцевого підприємця.

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