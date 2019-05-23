На Вінниччині затримали рекетирів, які вимагали у фермера неіснуючий борг



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Правоохоронці затримали трьох зловмисників в одному із закладів громадського харчування у Вінниці Фото: прес-центр СБУ

Рекетири нанесли фермеру тяжкі тілесні ушкодження

На Вінниччині співробітники Служби безпеки припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого спеціалізувалися на вимаганні коштів від представників бізнес-кіл.

Про це 23 травня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що до складу групи входили жителі Вінниці, у тому числі із кримінальним минулим. Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у комерсантів «матеріальну компенсацію за владнання спорів».

«Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники вимагали у місцевого приватного підприємця 240 тисяч доларів неіснуючого боргу або передати їм правовстановлюючі документи на фермерське господарство, що має понад 200 гектарів землі», - заявили в СБУ.

Зазначається, що рекетири нанесли фермеру тяжкі тілесні ушкодження.

«Правоохоронці затримали трьох активних учасників угруповання в одному із закладів громадського харчування Вінниці під час отримання документів, що засвідчують право власності на фермерське господарство», - повідомили в СБУ.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у вимаганні грошей у місцевого підприємця.