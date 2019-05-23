  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Осокорках підліток на електросамокаті врізався у Renault (фото, відео)

    • Розсилка
    На Осокорках підліток на електросамокаті врізався у Renault (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Хлопця з травмою ноги госпіталізували в лікарню

    У четвер, 23 травня, на 53-ій Садовій лінії на Осокорках сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Renault Sandero і саморобний електросамокат. В результаті аварії постраждав 16-річний хлопець.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 14:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися по вулиці Колекторній з боку Центральної. У якийсь момент підліток зачепив кермом двері автомобіля і впав.

    Читайте також

    Водій Renault розповів, що відразу ж вибіг з машини, щоб надати першу допомогу. Хлопець скаржився на біль в нозі, але стверджував, що не перелом. Постраждалого госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом «вивих ноги».

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Через аварію рух по Колекторній було обмежено. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Осокорках підліток на електросамокаті врізався у Renault (фото, відео)
    На Осокорках підліток на електросамокаті врізався у Renault (фото, відео)
    На Осокорках підліток на електросамокаті врізався у Renault (фото, відео)
    На Осокорках підліток на електросамокаті врізався у Renault (фото, відео)
    На Осокорках підліток на електросамокаті врізався у Renault (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо,  22 травня пізно ввечері в Деснянському районі столиці сталася ДТП за участю автомобіля Citroen і мопеда. В результаті зіткнення постраждав неповнолітній хлопець, який в момент аварії керував скутером.

    Читайте також
    ДТП Київ діти водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ