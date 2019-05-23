На Осокорках підліток на електросамокаті врізався у Renault (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Хлопця з травмою ноги госпіталізували в лікарню

У четвер, 23 травня, на 53-ій Садовій лінії на Осокорках сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Renault Sandero і саморобний електросамокат. В результаті аварії постраждав 16-річний хлопець.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 14:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися по вулиці Колекторній з боку Центральної. У якийсь момент підліток зачепив кермом двері автомобіля і впав.

Водій Renault розповів, що відразу ж вибіг з машини, щоб надати першу допомогу. Хлопець скаржився на біль в нозі, але стверджував, що не перелом. Постраждалого госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом «вивих ноги».

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Через аварію рух по Колекторній було обмежено. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 22 травня пізно ввечері в Деснянському районі столиці сталася ДТП за участю автомобіля Citroen і мопеда. В результаті зіткнення постраждав неповнолітній хлопець, який в момент аварії керував скутером.