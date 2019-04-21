На Донбасі на лінії розмежування сформували останню дільничу виборчу комісію



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Склад у складі виборчої дільниці дев'ять осіб

Станом на 14:00 окружна виборча комісія №60 сформувала склад дільничної виборчої комісії №140379

На Донеччині склад останньої дільничної виборчої комісії № 140379, що знаходиться на лінії розмежування у населеному пункті Лебединське - сформовано.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на 14:00 окружна виборча комісія №60 сформувала склад дільничної виборчої комісії №140379. Члени комісії прийняли присягу, отримали печатку, бюлетені та всю необхідну документацію», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що члени ОВК №60 проголосували за набуття повноважень членами ДВК №140379.

За словами Сліпачук, члени комісії вже отримали списки виборців, протоколи та бюлетені. За поданням голови склад дільниці становить 9 осіб.

«Завдяки злагодженій, а головне оперативній роботі ЦВК і військово-цивільної адміністрації Донецької області, а також за підтримки Національної поліції, вдалося сформувати склад дільничної комісії. Станом на 16:00 вона відкрита, і охочі з числа 192 громадян України, які включені у виборчий список, можуть прийти і проголосувати», - написала голова ЦВК.

Як повідомлялося, у першому турі виборів президента України 31 березня, згідно з даними ЦВК, на цій виборчій дільниці № 140379 проголосували чотири виборці.