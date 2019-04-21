Поліція вже зафіксувала 816 порушень на виборах



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Більшість порушень зафіксовані в Дніпропетровській області

Станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня. Про це на брифінгу в МВС розказав радник міністра Зорян Шкіряк.

Він повідомив, що за повідомленнями про порушення лідирують Дніпропетровська, київська та Донецька області.

«За десятьма повідомленнями внесено відомості до ЄРДР. Більшість пов'язана із підкупом виборців та незаконною агітацією. Щодо кримінальних проваджень - розпочато 8», - заявив він.

За його словами, ситуація залишається спокійною і перебуває під контролем правоохоронних органів.

«Одному з кандидатів надано протокол про порушення і він буде притягнений до адміністративної відповідальності», - додав він.

Також зазначимо, що серед офіційних сторінок в соцмережах в день виборів рекламу транслює лише сторінка «Команда Зеленського».

Протягом сьогоднішнього дня поліція відслідковує надзвичайно високу активність повідомлень про замінування. Всі вони надходять з тимчасово окупованих територій.