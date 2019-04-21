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    Поліція вже зафіксувала 816 порушень на виборах

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    Українці 21 квітня обирають президента&nbsp; - Поліція вже зафіксувала 816 порушень на виборах
    Українці 21 квітня обирають президента 
    Фото: Главком

    Більшість порушень зафіксовані в Дніпропетровській області

    Станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня. Про це на брифінгу в МВС розказав радник міністра Зорян Шкіряк. 

    Він повідомив, що за повідомленнями про порушення лідирують Дніпропетровська, київська та Донецька області. 

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    «За десятьма повідомленнями внесено відомості до ЄРДР. Більшість пов'язана із підкупом виборців та незаконною агітацією. Щодо кримінальних проваджень - розпочато 8», - заявив він. 

    За його словами, ситуація залишається спокійною і перебуває під контролем правоохоронних органів. 

    «Одному з кандидатів надано протокол про порушення і він буде притягнений до адміністративної відповідальності», - додав він.

    Також зазначимо, що серед офіційних сторінок в соцмережах в день виборів рекламу транслює лише сторінка «Команда Зеленського». 

    Протягом сьогоднішнього дня поліція відслідковує надзвичайно високу активність повідомлень про замінування. Всі вони надходять з тимчасово окупованих територій. 

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