У Тимошенко пожаліли виборців, які довірили робити собі операцію… доктору Хаусу



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Чому коли ми обираємо лікаря для операції, то не шукаємо дійсно геніального британського актора Х'ю Лорі, який зіграв доктора Хауса? - Власенко

До другого туру потрапили люди, які не відповідають викликам, що стоять перед державою, - Власенко

Український політик, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Власенко переконаний, що до другого туру виборів президента України потрапили люди, які не відповідають викликам, що стоять перед державою. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

На думку Власенко, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко – єдиний кандидат, який надав виборцям цілісний комплексний план виведення країни із ситуації, в якій вона опинилася завдяки нинішній владі.

«У «Новому курсі» майже покроково говориться про те, як рухатися, наприклад, в питанні оподаткування, зміни пенсійного, земельного, аграрного законодавства, в питанні судоустрою. Якщо виборцям це тяжко, то ОК – хай дивляться «Слугу народу», або читають «Армія, мова, віра», - заявляє заступник голови партії «Батьківщина».

Власенко запитує, чому коли ми обираємо лікаря для операції, то не шукаємо дійсно геніального британського актора Х'ю Лорі, який зіграв доктора Хауса? «Чому замість нього ми шукаємо людину з досвідом, яка робить такі операції мільйонами? Чому ж коли ми обираємо керівника держави або політика найвищого рівня, ми робимо це не мозком, а емоціями? Чому ми живемо в коміксах та баночках з аналізами?», - говорить політик.

Політик наводить аналогії з лікарнею і зазначає, коли нам потрібен директор медзакладу, то ми не шукаємо актора, який грав директора лікарні. «Ми шукаємо того, хто вже аналогічну лікарню збудував та нею керував. Так само не можна керувати державою, не розуміючи, як держава працює», - стверджує Власенко.

За словами заступника голови партії «Батьківщина», люди мають право обирати того, кого вони хочуть. «Просто моє бачення ситуації відрізняється від того, як це, напевно, бачить більшість громадян. Ми всі повинні розуміти, що є прямий причинно-наслідковий зв'язок. Поставив хрестик тут – живемо так, поставив нижче – живемо так. І все», - запевняє Власенко.

Нагадаємо, Тимошенко після програшу на президентських виборах має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах.

Як повідомлялося, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14%, за Петра Порошенка - 15,95%, за Юлію Тимошенко - 13,4%.

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