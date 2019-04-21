На шести дільницях не дали провести Національний екзит-пол



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Зокрема, інтерв'юерів Національного екзит-полу не пустили працювати на Закарпатті та у Черкасах

Під час Національного екзит-полу опитають близько 13 000 респондентів

В України під час другого туру президентських виборів-2019 не шести виборчих дільницях не дозволили працювати інтерв’юерам Національного екзит-полу, що проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології.

Про це заявив голова Наглядової ради національного екзит-полу - 2019 Євген Бистрицький, повідомляє «Укрінформ».

«Що неприємно і що залежить від неосвіченості керівників виборчих дільниць, – за даними КМІС, на шість дільниць не допустили представників екзит-полу. Це невігластво, бо екзит-пол не працює всередині дільниць, а на виході з них. Також я хотів наголосити на тому, що незважаючи на результати голосування, кожен відсоток надзвичайно важливий – екзит-пол націлений на те, щоб не було фальсифікацій», – сказав Бистрицький.

Зі свого боку PR-менеджер КМІСу Тетяна Пясковська уточнила, що голова дільниці №210328 на Закарпатті заборонила працювати екзит-полу, хоча після пояснень робота інтерв’юерів була відновлена, при цьому передача даних не проводитиметься до 17:00. Схожа ситуація була й у Черкасах: на дільниці 711014 голова комісії не дозволила проводити екзит-пол: вона наполягала на пред’явленні інтерв’юерами бейджиків із фото та іменних листів.

Разом з тим вона уточнила, що опитування проводяться на 300 дільницях, тобто по 150 для кожної соціологічної компанії: КМІСу та Центру Разумкова.

«По дві-три особи працюють на кожній дільниці. Загалом задіяно близько 750 інтерв’юерів, які пройшли спеціальне навчання», - сказала Пясковська.

«Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які щойно проголосували на виборчих дільницях на території України. Хочу наголосити, що ми не опитуємо на таких спеціальних дільницях, як лікарні, тюрми, військові частини, закордонні дільниці та за винятком окупованих територій. Тобто ми опитуємо на територіях, які підконтрольні Україні. Вибірка буде репрезентативною для України в цілому і для чотирьох регіонів», – уточнила PR-менеджер КМІСу.

Обсяг вибірки становить близько 13 000 респондентів, а похибка опитування – не більше 2%.

Реалізація цього проекту проходить під контролем Наглядової ради, до складу якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські експерти та журналісти.

Член Наглядової ради національного екзит-полу - 2019 Андрій Горбачик підкреслив, що результат, що надав екзит-пол у першому турі виборів, був максимально близьким до офіційних даних ЦВК.

«Наша мета під час візиту до виборчих дільниць була у тому, щоб перевірити, як реалізується вибірка, як працюють інтерв’юери. Ми спостерігали, зокрема, те, що багато людей самі хотіли взяти учать в опитуванні. При цьому головне, що інтерв’юери діяли відповідно до інструкцій», – зазначив він.

У свою чергу директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна зауважила, що Національний екзит-пол має незалежне фінансування, що не пов’язане з жодною з політичних сил.

Голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська також звернула увагу, що наразі відсутні системні порушення, які могли б вплинути на результат голосування.

«Загалом, підсумовуючи, можна сказати, що день голосування у проміжку до 12 години відбувається без системних порушень станом на зараз, які б могли б вплинути на кінцевий результат», - уточнила вона.

Національний екзит-пол здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.