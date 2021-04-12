На Донбасі загинув український захисник

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню

На Донбасі загинув український боєць, повідомляє в Facebook ОТУ «Північ».

«Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям», – йдеться в повідомленні.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про даний інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню.

Росія збільшує ударне угруповання навколо України, повідомила сьогодні пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

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