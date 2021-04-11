  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У МЗС України розповіли, які країни вже засудили російську агресію на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії - У МЗС України розповіли, які країни вже засудили російську агресію на Донбасі
    Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії
    Фото з відкритих джерел

    За словами Ніколенка, Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів

    Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

    За словами Ніколенка, Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів. «Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації», – написав він.

    За останні 11 днів глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорив із 16 колегами з інших країн, зокрема з Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Чехії, Польщі, Словаччини та інших країн. Окрім того, він мав розмову з Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ.

    «Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії», – сказав Ніколенко.

    Окрім того, у своїй підтримці під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнили генеральний секретар НАТО та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    Також 2 квітня відбулися перші переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Сторони особливу увагу приділили війні на Донбасі та агресивним діям Росії.

    Нагадаємо, Велика Британія та США вважають, що Росія повинна негайно «послабити напругу» і жити відповідно до її міжнародних зобов'язань.

    Варшава здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України.

    Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі і погіршення здоров'я Олексія Навального.

    Читайте також:
    Загострення на Донбасі: у Європарламенті вимагають посилити санкції проти Росії
    Теги: Реджеп Таїп Ердоган МЗС ЄС ОБСЄ США НАТО Facebook Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies