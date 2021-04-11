У МЗС України розповіли, які країни вже засудили російську агресію на Донбасі

Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії

Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії

Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії

За словами Ніколенка, Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів

Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

За словами Ніколенка, Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів. «Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації», – написав він.

За останні 11 днів глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорив із 16 колегами з інших країн, зокрема з Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Чехії, Польщі, Словаччини та інших країн. Окрім того, він мав розмову з Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ.

«Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії», – сказав Ніколенко.

Окрім того, у своїй підтримці під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнили генеральний секретар НАТО та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Також 2 квітня відбулися перші переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Сторони особливу увагу приділили війні на Донбасі та агресивним діям Росії.

Нагадаємо, Велика Британія та США вважають, що Росія повинна негайно «послабити напругу» і жити відповідно до її міжнародних зобов'язань.

Варшава здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України.

Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі і погіршення здоров'я Олексія Навального.

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