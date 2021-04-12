Нарощування російських військ біля державного кордону становить для України реальну загрозу

Росія збільшує ударне угруповання навколо України, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Нарощування російських військ біля державного кордону становить для нашої країни реальну загрозу», – йдеться в повідомленні.

За інформацією воєнної розвідки України, протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується. Про це представник ГУР МО України заявив в ефірі передачі «PRO Військо».

За словами Вадима Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля нашого кордону. Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти нашої держави.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

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