На Хмельниччині показали, чим харчуються ракетники ЗСУ



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Фото Олексій Наконечний

Коштів не бракує, до чорних макаронів не повернулися

Минуло два роки відтоді, як у Хмельницькій ракетній бригаді перейшли на харчування військовослужбовців за каталогом продуктів. Сьогодні воїни-ракетники мають вибір із 400 позицій, а не з трьох з половиною десятків, як у загальновійськовій нормі № 1 радянського зразка.

Про це повідомляє АрміяInform.

«Нині замість комбінованого жиру в картоплі, холодної вермішелі найнижчих сортів, «резинового» м’яса і консервованої кільки в томаті нам пропонують різноманітні страви зі свіжого м’яса, риби, овочів та фруктів. Ми маємо комплексні обіди з кількох страв на вибір, смачні салати, заправки, кисломолочні продукти, солодощі тощо. При цьому норма м’яса суттєво збільшилася», – каже капітан Олексій Наконечний.

Це не через те, що збільшились норми. Як раніше, так і нині на день військовослужбовець повинен отримувати від 300 до 400 грамів м’яса. Змінилась система обрахунку цих норм на виході.

За нормою № 1 норма м’яса на день для військовослужбовця закладалась з розрахунку як туша. Наразі добова норма розподіляється від ваги чистого, зачищеного м’яса. Для прикладу, туша свині чи телятини – це приблизно 40% кісток, сала, плівки, сухожилля. Ще відсотків 20 ваги втрачається під час приготування, смаження і тушкування. Тобто ключовим сьогодні є питання: «А скільки м’яса у тарілці солдата?»

По суті, ми маємо відчутний «стрибок» у якісному харчуванні військовослужбовців.

«Раніше військовослужбовці і не мріяли про банани, яблука, персики чи виноград за обідом і каву та соки на сніданок. У новій системі навіть продумано збалансований раціон із щоденно необхідною кількістю мінералів та інших поживних речовин для здоров’я наших військових», – розповів заступник командира бригади з тилу – начальник тилу підполковник Олександр Мельник.

У їдальні ракетників зроблено капітальний ремонт усіх приміщень, проведено повне технічне переоснащення, у залі нові й зручні стільці та столи, великий плазмовий телевізор, навіть фонтан є. Впроваджено нову систему електронного контролю «Електронний склад» та електронного обліку харчування, що дає можливість відстежити залишки продуктів на складі, кількість отриманих та використаних продуктів на приготування страв за кожний прийом їжі, а також порівнювати їх із меню.

На відміну від старої системи харчування – за аутсорсингом, важливим результатом впровадження нової є залучення до організації харчування штатних кухарів, що підвищує бойову готовність і автономність дій особового складу. Крім того, введено в штатний розпис військової частини цивільний обслуговуючий персонал їдальні, що вивільняє військовослужбовців від здійснення невластивих функцій та дає можливість займатися своєю фаховою підготовкою.

Ще однією перевагою запровадження нової системи харчування є її захищеність від корупційної складової, адже закупівля продуктів харчування здійснюється без участі фірм-посередників за допомогою майданчика електронних закупівель «ПРОЗОРО».

Військовослужбовці, що проходять службу у військовій частині, у перші дні запровадження нової системи були здивовані та не вірили, що так буде і надалі. Багато хто говорив: «…місяць, два і все, повернемося до чорних макаронів», «…скоро забракне коштів так смачно нас годувати».

Коштів не забракло, до чорних макаронів не повернулися!

Нагадаємо, міністерство оборони не планує скорочувати склад ЗСУ.

Понад 15 тисяч призовників строкової військової служби очікуються в рамках цьогорічної осінньої призовної кампанії, до виконання завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці строкової служби залучатися не будуть.