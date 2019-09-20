Під час осінньої кампанії на строкову службу призвуть понад 15 тис. українців



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Призовний вік в Україні в 2019 році - 20-27 років

Військкомати проводять підготовку до призову, проходять попередні медичні огляди і розподіл для відправки

Понад 15 тисяч призовників строкової військової служби очікуються в рамках цьогорічної осінньої призовної кампанії, до виконання завдань в зоні проведення операції Об'єднаних сил військовослужбовці строкової служби залучатися не будуть.

Про це повідомив начальник управління персоналу - заступник начальника штабу командування Сухопутними військами ЗСУ генерал-майор Геннадій Долгашов, пише «Інтерфакс-Україна».

«Стартує призовна кампанія... Терміни проведення осіннього призову - з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року. Обсяг призову - 15 тисяч 200 осіб, з них 9 тисяч - Збройні сили України, 4400 - Нацгвардія України, Держприкордонслужба - 1 тисяча осіб, Державна спеціальна служба транспорту - 800 осіб», - розповів Долгашов.

Він зазначив, що призовний вік в Україні в 2019 році - 20-27 років, чоловіки цієї категорії, визнані придатними до строкової військової служби і не мають підстав для відстрочки, зобов'язані пройти службу в лавах ЗСУ.

При цьому Долгашов уточнив, що відстрочка від призову дається за станом здоров'я на один рік, також для отримання освіти та професійної діяльності. Крім того, відстрочка може бути надана в зв'язку з непрацездатністю родичів і наявністю дитини до 3 років.

«Хочу звернути увагу на те, що з вересня 2014 року, коли був підписаний указ президента, чітко визначено, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань в районі проведення операції об'єднаних сил не залучаються. І цей указ виконується», - заявив він.

За словами Долгашова, військкомати проводять підготовку до призову, проходять попередні медичні огляди і розподіл для відправки.

Він також нагадав, що призовники зобов'язані з'явитися у військкомати при отриманні повістки, а невиконання військового обов'язку тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

До слова, Рада хоче дозволити Збройним силам застосовувати бойову техніку в особливий період.