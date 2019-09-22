Окупанти гатять на Донецькому напрямку, втрат серед українських захисників нема



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Підрозділи українських військ відкривали вогонь у відповідь зі штатних піхотних засобів лише в одному випадку

Ворожі постріли з автоматичних гранатометів фіксувалися на підступах до Новогнатівки

Окупанти на Донбасі з початку чотири рази обстріляли позиції українських військових. Ворожі обстріли зафіксовані на Донецькому напрямку.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Речник Міноборони зазначив, що о пів на першу ночі окупанти обстріляли з кулеметів українські оборонні позиції біля Миколаївки. «Близько шостої ранку ворожі постріли з автоматичних гранатометів фіксувалися на підступах до Новогнатівки», - додав він.

Мотузяник уточнив, що ці дві провокації ворог здійснив з напрямку Докучаєвська.

«Далі, о 9:30, під ворожим вогнем перебували оборонці Водяного, де окупанти так само били з автоматичних гранатометів АГС і стрілецької зброї. Окрім того, кулемети крупного калібру противник застосував під час ведення вогню в бік підрозділу Об'єднаних сил, який обороняє населений пункт Лебединське», - поінформував Мотузяник.

За його словами, від початку цієї доби підрозділи українських військ відкривали вогонь у відповідь зі штатних піхотних засобів лише в одному випадку.

«За попередньою інформацією, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає. Військовослужбовці ЗСУ, а також інших військових формувань, залучені до проведення операції, надійно тримають оборону і контролюють противника по всій лінії зіткнення», - повідомив Мотузяник.

Окрім того, за його словами, загальна ситуація в районі проведення операції на Сході України за минулу добу суттєвих змін не зазнала, хоча загальна кількість ворожих обстрілів у порівнянні з добою раніше дещо знизилася.

Загалом за вчорашню добу задокументовано 13 збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ.

Мотузяник повідомив, що внаслідок бойових дій, що тривали у районі проведення операції минулої доби, жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень.