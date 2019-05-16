На Каннському кінофестивалі запрацював український павільйон



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В українському павільйоні у Каннах відвідувачі можуть ознайомитися з кіноринком нашої країни

Стенди українського павільйону цьогоріч оформлені за мотивами робіт народної художниці Марії Примаченко

На щорічному міжнародному кіноринку Каннського кінофестивалю Marché du Film офіційно розпочав роботу український національний павільйон.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

«Завітавши на український павільйон, кінопрофесіонали з усього світу ознайомлюються з поліграфічними та відеоматеріалами українських сучасних стрічок, мають змогу отримати інформацію про стан нашої кіноіндустрії, аналітичні та статистичні матеріали про український кіноринок і законодавство у сфері кінематографа», - зазначають у Держкіно.

У межах роботи павільйону проходять зустрічі українських продюсерів з їхніми теперішніми і потенційними закордонними партнерами. Його слоган –#UkraineIsYourDestination.

Стенди українського павільйону цьогоріч оформлені за мотивами робіт народної художниці Марії Примаченко.

Його вже відвідали міністр культури України Євген Нищук, голова Держкіно Пилип Іллєнко, генеральний директор КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі, виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів та десятки українських кіновиробників.

Український павільйон працюватиме аж до завершення роботи кіноринку – 25 травня.