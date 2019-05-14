З’явився трейлер скандального фільму про Стуса



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Проект стрічки «Заборонений» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно

Картина розповідає про останні роки життя Василя Стуса, про його боротьбу зі системою

Фільм «Заборонений» про останні роки життя українського письменника Василя Стуса, через який влітку минулого року розгорівся скандал щодо сцени з Віктором Медведчуком, вийде у прокат 5 вересня, до Дня пам’яті поета.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

«Фільм про Василя Стуса – видатного поета, непересічну особистість, борця за незалежність України у XX столітті – викликав неабиякий інтерес у всіх ще на етапі створення. Нарешті український глядач побачить картину і зможе скласти власне враження про фільм, який бурхливо обговорювався і є дуже очікуваним», – заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Зазначається, що проект стрічки «Заборонений» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно.

Картина розповідає про останні роки життя Василя Стуса, про його боротьбу з системою та про спроби опублікувати свою останню збірку віршів, яку він намагався передати з тюрми на волю.

Прокатником фільму виступить компанія B&H Distribution.

Раніше повідомлялося, що компанія «Fresh production group» представила Державному агентству України з питань кіно документальний фільм «З України до Голлівуду».