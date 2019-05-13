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    У світі

    У Лондоні відбулося вручення премії Bafta

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    Премія є британським аналогом американської Еммі і вручається Британською академією кіно&nbsp; - У Лондоні відбулося вручення премії Bafta
    Премія є британським аналогом американської Еммі і вручається Британською академією кіно 

    Премію у номінації «Найкраща чоловіча роль» отримав Бенедикт Камбербетч, «Патрік Мелроуз»

    У Лондоні в приміщенні Royal Festival Hall напередодні відбулася урочиста церемонія вручення премії Bafta TV Awards 2019. Про це пише The Guardian.

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    Премія є британським аналогом американської Еммі і вручається Британською академією кіно і телевізійних мистецтв за досягнення в галузі телебачення.

    Цього року телевізійне шоу «Вбиваючи Єву» отримало звання «Найкращого драматичного серіалу». У ще двох ключових номінаціях - «Найкращий актор» і «Найкраща актриса» - перемогли Бенедикт Камбербетч (Патрік Мелроуз) і Джоді Комер (Вбиваючи Єву).

    Повний список володарів Bafta:

    •     Найкращий драматичний серіал – «Вбиваючи Єву».
    •     Найкраща чоловіча роль - Бенедикт Камбербетч, «Патрік Мелроуз».
    •     Найкраща жіноча роль - Джоді Комер, «Вбиваючи Єву».
    •     Найкращий актор другого плану - Бен Вішоу, «Дуже англійський скандал».
    •     Найкраща актриса другого плану - Фіона Шоу, «Вбиваючи Єву».
    •     Найкращий міні-серіал – «Патрік Мелроуз».
    •     Найкраща мильна опера і тривала драма – «Жителі Іст-Енду».
    •     Найкращий міжнародний серіал – «Спадкоємці».
    •     Номінація Must-See – «Охоронець».

    Раніше повідомлялося, що стали відомі переможці музичної премії Золота Жар-птиця 2019.

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