У Лондоні відбулося вручення премії Bafta



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Премія є британським аналогом американської Еммі і вручається Британською академією кіно

Премію у номінації «Найкраща чоловіча роль» отримав Бенедикт Камбербетч, «Патрік Мелроуз»

У Лондоні в приміщенні Royal Festival Hall напередодні відбулася урочиста церемонія вручення премії Bafta TV Awards 2019. Про це пише The Guardian.

Премія є британським аналогом американської Еммі і вручається Британською академією кіно і телевізійних мистецтв за досягнення в галузі телебачення.

Цього року телевізійне шоу «Вбиваючи Єву» отримало звання «Найкращого драматичного серіалу». У ще двох ключових номінаціях - «Найкращий актор» і «Найкраща актриса» - перемогли Бенедикт Камбербетч (Патрік Мелроуз) і Джоді Комер (Вбиваючи Єву).

Повний список володарів Bafta:

Найкращий драматичний серіал – «Вбиваючи Єву».

Найкраща чоловіча роль - Бенедикт Камбербетч, «Патрік Мелроуз».

Найкраща жіноча роль - Джоді Комер, «Вбиваючи Єву».

Найкращий актор другого плану - Бен Вішоу, «Дуже англійський скандал».

Найкраща актриса другого плану - Фіона Шоу, «Вбиваючи Єву».

Найкращий міні-серіал – «Патрік Мелроуз».

Найкраща мильна опера і тривала драма – «Жителі Іст-Енду».

Найкращий міжнародний серіал – «Спадкоємці».

Номінація Must-See – «Охоронець».

Раніше повідомлялося, що стали відомі переможці музичної премії Золота Жар-птиця 2019.