У Лондоні відбулося вручення премії Bafta
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Премія є британським аналогом американської Еммі і вручається Британською академією кіно
Премію у номінації «Найкраща чоловіча роль» отримав Бенедикт Камбербетч, «Патрік Мелроуз»
У Лондоні в приміщенні Royal Festival Hall напередодні відбулася урочиста церемонія вручення премії Bafta TV Awards 2019. Про це пише The Guardian.
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Премія є британським аналогом американської Еммі і вручається Британською академією кіно і телевізійних мистецтв за досягнення в галузі телебачення.
Цього року телевізійне шоу «Вбиваючи Єву» отримало звання «Найкращого драматичного серіалу». У ще двох ключових номінаціях - «Найкращий актор» і «Найкраща актриса» - перемогли Бенедикт Камбербетч (Патрік Мелроуз) і Джоді Комер (Вбиваючи Єву).
Повний список володарів Bafta:
- Найкращий драматичний серіал – «Вбиваючи Єву».
- Найкраща чоловіча роль - Бенедикт Камбербетч, «Патрік Мелроуз».
- Найкраща жіноча роль - Джоді Комер, «Вбиваючи Єву».
- Найкращий актор другого плану - Бен Вішоу, «Дуже англійський скандал».
- Найкраща актриса другого плану - Фіона Шоу, «Вбиваючи Єву».
- Найкращий міні-серіал – «Патрік Мелроуз».
- Найкраща мильна опера і тривала драма – «Жителі Іст-Енду».
- Найкращий міжнародний серіал – «Спадкоємці».
- Номінація Must-See – «Охоронець».
Раніше повідомлялося, що стали відомі переможці музичної премії Золота Жар-птиця 2019.