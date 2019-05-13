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    Кіберполіція хоче посадити першого «пірата» за зйомку в кінотеатрі

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    Кіберполіція хоче посадити першого «пірата» за зйомку в кінотеатрі

    Наразі мешканцю міста Кривий Ріг загрожує до двох років ув’язнення

    Протягом місяця поліція припинила діяльність більше 30 незаконних онлайн-кінотеатрів.

    Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, йдеться на офіційному сайті Нацполіції.

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    За матеріалами кіберполіції було розпочато 19 кримінальних проваджень у сфері порушення прав інтелектуальної власності, з них – 4 особам вже повідомлено про підозру.

    Крім того, до суду вперше було направлено справу щодо молодика, який знімав прем'єрні покази кінофільмів у кінотеатрах та продавав ці відео для поширення на піратських сайтах.

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    Кіберполіція хоче посадити першого «пірата» за зйомку в кінотеатрі
    Кіберполіція хоче посадити першого «пірата» за зйомку в кінотеатрі
    Кіберполіція хоче посадити першого «пірата» за зйомку в кінотеатрі
    Кіберполіція хоче посадити першого «пірата» за зйомку в кінотеатрі
    Кіберполіція хоче посадити першого «пірата» за зйомку в кінотеатрі
    Кіберполіція хоче посадити першого «пірата» за зйомку в кінотеатрі

    Справу кваліфікували статтею «Порушення авторського права і суміжних прав» ККУ.

    Наразі мешканцю міста Кривий Ріг загрожує до двох років ув’язнення.

    Як раніше розповів комерційний директор Multiplex Віталій Писаренко, визначити, в якому саме кінотеатрі було знято відео можна завдяки невидимим водяним знакам на екрані. Окрім того, в залах є камери, які також дозволяють стежити за тим, що відбувається.

     

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