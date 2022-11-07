Щоб не потрапили до ворога. На Харківщині чоловік закопав українські прапори (фото)

Чоловік закопав прапори на городі, щоб ті не потрапили до рук окупантів

Після деокупації села військові ЗСУ відкопали прапори та вже повернули один із них власнику

У селі Ізюмського району на Харківщині чоловік сховав два українські прапори, щоб ті не дісталися російським окупантам. Про це розповіла 103 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.

«Перед окупацією одного з сіл Харківщини чоловік, не бажаючи, щоб синьо-жовті прапори з його будинку опинились в руках ворога, закопав їх на власному городі. Пізніше, коли село було захоплене росіянами, йому вдалось виїхати на вільні території. А вже після того, як ЗСУ звільнили населений пункт, він зв’язався із військовими, аби вони викопали сховане знамено», – йдеться у повідомленні.

Військові відкопали прапори та вже повернули один із них. Другий обіцяють віддати вже з підписами бійців.

«Прапор із підписами бійці підрозділу повернуть до власника, як символ нескореності українців. А вже незабаром державні стяги замайорять на усіх звільнених українських землях!», – наголосили захисники.

Нагадаємо, триває 257-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.