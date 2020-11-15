На Київщині членкиня ДВК завчасно заповнювала контрольні талони на бюлетенях (відео)
Спостерігачка зробила зауваження жінці, після чого та припинила порушення
На одній з дільниць в місті Українка, що на Київщині, членкиня ДВК наперед заповнювала контрольні талони на виборчих бюлетенях. Про це повідомили у громадянський мережі «Опора».
На дільниці №320767 в Українці членкиня виборчої комісії завчасно заповнювала виборчі бюлетені, вписуючи своє прізвище. Спостерігачка «Опори» зробила зауваження жінці, після чого та припинила порушення.
Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.