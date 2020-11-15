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    Суспільство

    На Київщині членкиня ДВК завчасно заповнювала контрольні талони на бюлетенях (відео)

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    В Українці членкиня виборчої комісії завчасно заповнювала виборчі бюлетені, вписуючи своє прізвище - На Київщині членкиня ДВК завчасно заповнювала контрольні талони на бюлетенях (відео)
    В Українці членкиня виборчої комісії завчасно заповнювала виборчі бюлетені, вписуючи своє прізвище
    Скріншот з відео

    Спостерігачка зробила зауваження жінці, після чого та припинила порушення

    На одній з дільниць в місті Українка, що на Київщині, членкиня ДВК наперед заповнювала контрольні талони на виборчих бюлетенях. Про це повідомили у громадянський мережі «Опора»

    На дільниці №320767 в Українці членкиня виборчої комісії завчасно заповнювала виборчі бюлетені, вписуючи своє прізвище. Спостерігачка «Опори» зробила зауваження жінці, після чого та припинила порушення.

    Відповідно до Виборчого кодексу України під час проведення голосування, член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.
    Виборець ставить підпис за отримання виборчих бюлетенів для голосування у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень.
    При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

    Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

    Теги: вибори українці
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