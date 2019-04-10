На Луганщині вже транслюється українське телебачення



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Аналогове мовлення було відсутнє в регіоні майже тиждень

Українське мовлення почали повертати у Луганську область, повідомляє в. о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь.

«Теле- та радіосигнал в аналоговому форматі вже доступний глядачам та слухачам усієї Луганщини, в тому числі і окупованої частини», – написав він у Facebook.

Гендиректор філії НСТУ UA:Донбас Андрій Шаповалов повідомив, що почали вмикати, Лисичанськ, Біловодськ уже, інші в процесі».

Підключення передавачів стало можливим через поновлення заборони на знеструмлення стратегічних об'єктів. «У 2015 році була впроваджена заборона відключення стратегічно вразливих об’єктів. У лютому ця заборона була скасована, і коли виник борг – почали відключати. Два тижні тому ми знову цю постанову провели. Від учора (9 квітня – ред.) знову заборонено відключати. Відключень більше не буде», – запевнив державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко на засіданні парламентського комітету.

Про ситуацію з відключенням електроенергії на Луганщині читайте в інтерв’ю керівника Луганського енергетичного об’єднання «Ми цінуємо наших військових, але за електроенергію треба платити».

Нагадаємо, трансляція радіоканалів та телеканалів (у аналоговому форматі) на більшу частину Луганської області припинилася 4 квітня. З того часу в деяких місцевостях на хвилях українських мовників з'явилися ЗМІ проросійських бойовиків.

Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) повідомив, що об’єкти відключені через борг за спожиту електроенергію перед постачальником, а борг утворився, серед іншого, через заборгованість у розмірі 99,2 млн грн з боку Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня в.о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що у «Суспільного» немає боргу перед РРТ, бо ця послуга навіть не замовлялась і на неї не передбачалися гроші в бюджеті.

Джерело: BBC