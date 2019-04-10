Керівник «Луганського енергетичного об’єднання»: Ми цінуємо наших військових, але за електроенергію треба платити лінія фронту



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Луганщина у пітьмі. За світло не платить навіть армія?

Вже тиждень мешканці Луганської області замість українських телеканалів дивляться лише телепередачі так званої ЛНР. Причина - передавачі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) знеструмлені через борги. Але це лише вершина айсбергу, на яку звернули увагу ЗМІ.

«Борги споживачів на підконтрольній Луганщині складають більш як 800 млн грн та постійно зростають. Найбільше заборгували комунальники – понад півмільярда гривень. Це вже призвело до масштабних проблем в енергосистемі прифронтового регіону та до зростання соціальної напруги», - повідомляє на своєму сайті ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання». Щодня на сайті ЛЕО оприлюднюють графік відключень неплатників, в переліку - структурні підрозділи органів місцевої влади, комунальних підприємств, лікувальні заклади, зокрема, Лисичанський обласний шкірно-венерологічний диспансер, лісомисливі господарства та безліч інших підприємств.

Загалом ЛЕО винне ДП «Енергоринок майже 5 млрд грн. Щоб розплатитися ЛЕО змушене знеструмлювати споживачів-боржників. «Більша частина цих коштів – борги споживачів з окупованої території, сформовані завдяки неоднозначним рішенням уряду Яценюка. В експертному середовищі побутує думка, що це була штучно створена схема, колосальні доходи від якої сепаратисти поділили з київськими чиновниками, щоб потім все списати на війну. «Главком» писав про те, як ЛЕО через щодобові утримування з поточних рахунків для погашення згаданого боргу потрапила у фінансову пастку. Але влада ігнорує цю проблему, і лише після знеструмлення Концерну РРТ, коли півмільйона мешканців охопленого війною регіону були позбавлені можливості дивитися українське ТБ та слухати українське радіо, проблема боргів за електроенергію набула розголосу. Але багато місцевих жителів й досі не знає, чому на «блакитних» екранах лише два слова – «Сигнал відсутній».

Але у цій історії є особливий випадок. Серед боржників військові, які перебувають на лінії фронту. Вже п’ятий рік поспіль борги формувань за спожиту електроенергію щомісяця зростають на 2 млн грн. Розподільча компанія, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» має повне право від’єднати неплатників від електромережі, інакше компанія змушена брати ці втрати на себе. Але у топ-менеджера ЛЕО Володимира Грицая на цю ситуацію свій погляд.

Володимир Грицай

Концерн РРТ має борг перед постачальником електроенергії в Луганській області, через що ЛЕО відключило передавачі від живлення. В. о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що проблема зумовлена недофінансуванням «Суспільного». Чи долучилася центральна влада до розв'язання проблеми?

Це ганьба. Дійсно, Концерн РРТ заборгував енергопостачальній компанії ТОВ «Енера-Схід» 1,7 млн грн. Ця проблема виникла давно – концерн пояснює неплатежі тим, що в нього немає коштів, адже йому заборгували користувачі послуг 110 млн грн. Ми раніше зверталися до прем`єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням вирішити цю проблему, але безрезультатно. Якщо ж ми не будемо знеструмлювати боржників, відповідати доведеться нам – борги ляжуть як втрати на компанію ЛЕО.

У Луганській області йде війна, щодня руйнується енергетичне обладнання – на його відновлення потрібні кошти, але це нікого не хвилює. Всі наші звернення в Міненерговугілля та вище залишаються без уваги, ніхто не допомагає. Велика подяка пресі, що звертає на це увагу.

Кабінет міністрів заборонив відключати електроенергію стратегічно важливим державним підприємствам в сфері телекомунікацій та зв`язку, 9 квітня відповідна постанова №300 від 25 березня надрукована в «Урядовому кур`єрі». Але там не передбачено, як буде профінансоване масове безоплатне споживання електроенергії в Луганській області - не лише Концерном РРТ, але й військовими підрозділами на лінії оборони?

Навіщо забороняти, якщо можна просто заплатити і жити спокійно. А так на нашу багатостраждальну область лягають ще й боргові проблеми. Днями (5 квітня – «Главком») нас відвідав міністр з питань тимчасово окупованих територій – він перевіряв, як працює система подачі води на Донбасі. Але наші проблеми залишилися без уваги.

В нас є великі зобов`язання перед ДП «Енергоринок», борги потрібно віддавати, тому ми намагаємося в межах чинного законодавства та наявних судових рішень зібрати кошти з боржників і розрахуватися з «Енергоринком».

Що змінилося для компанії ЛЕО після запровадження з 2019 року нових правил на роздрібному енергоринку, як складаються стосунки з державним регулятором - НКРЕКП?

Гріх скаржитися. Для ЛЕО - як оператора розподілу електроенергії - НКРЕКП затвердила тариф, в межах якого ми ведемо свою господарську діяльність. Наше підприємство поступово виходить з того коматозного стану, в якому ми перебували майже три роки. Чекаємо затвердження регулятором інвестиційної програми на 2019 рік. На жаль, через фінансову скруту ми втратили багатьох висококваліфікованих працівників.

Через постійні обстріли та руйнування ліній населені пункти часто залишаються без світла. Яка ситуація сьогодні?

Обстріли ведуться щодня – в районі Кримського вже три доби залишається без світла Катеринівка, адже туди без дозволу ми не можемо заїхати, щоб обстежити перебиту лінію чи розбите енергетичне обладнання. Поки наші вельможі готуються до дебатів, тут іде війна, практично щодня гинуть люди. А на відновлення зруйнованих об`єктів кошти в нашому тарифі не передбачені.

Чим допомагає вам обласна держадміністрація?

На жаль, нічим. Ми зверталися, щоб нам хоча б виділили пально-мастильні матеріали, щоб заправити машину і доїхати в зону бойових дій для обстеження зруйнованих ліній. Розводять руками: є резервний фонд, але не прописаний механізм видачі талонів. Я обурений: шостий рік іде війна, про який порядок ми тут говоримо? Це на голову не налазить.

Поблизу лінії зіткнення є населений пункт Новоолександрівка в Попаснянському районі (село звільнили в січні 2018 року – «Главком») – там вже декілька місяців люди живуть без світла. Минулого тижня ми нарешті отримали дозвіл, поїхали туди, обстежили зруйновані лінії та повністю зруйновану трансформаторну підстанцію, але коштів на будівництво лінії та трансформатора у нас немає – до нас приїжджають представники влади. На жаль, поки що всі лише розводять руками, тому ми знову готуємо звернення в гуманітарні організації про допомогу.

Чому розташовані в області військові підрозділи ЗСУ не платять за спожиту електроенергію? Але ж і знеструмлювати там, де стріляють, не можна…

Це сьогодні велика проблема. Збройні сили України заходять на територію, займають об`єкти, а платити за електроенергію не хочуть. Ніяких договорів на постачання електроенергії вони не підписують, довго розповідати… Ця проблема не лише у нас, а й у «Донецькобленерго» відбувається те ж саме.

Ми цінуємо військових, героям слава! І це без іронії, але ж щомісяця вони безоплатно споживають електроенергії на 2 млн грн. Навіть якби ми хотіли їх знеструмити, ми не можемо цього зробити, адже вони розташовані в сірій зоні, яка строго охороняється.

За даними Харківської правозахисної групи, військовослужбовці часто самовільно займають будинки, з яких через військові дії виїхали громадяни, та адміністративні будівлі на контрольованій території. «Майже в усіх випадках самовільного зайняття цивільного житла військовослужбовцями в населених пунктах Луганської та Донецької областей, що розташовані на лінії зіткнення, відсутні будь-які договори (оренди, компенсування комунальних витрат – електропостачання та водопостачання) між власниками будівель та силовими структурами, у підпорядкування яких входять військовослужбовці», - зауважують юристи Харківської правозахисної групи.

Ми зверталися до Міноборони, навіть провели тут нараду за участі обласної адміністрації та силових структур, тепер розробляємо плани на майбутнє. Але відключити їх ми не можемо, це було б неправильно, але ж і ніякої допомоги у вирішенні боргової проблеми - всі наші звернення до Гройсмана та головнокомандувача не дали жодних результатів. Ми з 2015 року звертаємося…

У нас був випадок, коли Щастинський РЕМ (підрозділ ЛЕО - «Главком») таки відключив великого боржника, в якого розмістилися підрозділи ЗСУ. Тоді відразу ж нашого працівника забрала контррозвідка і ми півдня витягували його назад.

Але ж коли терористи розбомблять лінію, військові відразу ж до вас звертаються за допомогою?

Звичайно звертаються. І не платять.

Наталка Прудка, «Главком»