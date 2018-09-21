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    Аласанія заявив про критичний стан «Суспільного мовлення»

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    Аласанія заявив про критичний стан «Суспільного мовлення»

    За словами очільника НСТУ, в 2018 році дофінансування телерадіокомпанії не передбачається

    Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває у критичному стані через недофінансування.

    Про це Громадському повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

    Він зазначив, що на НСТУ «ситуація критична вже до краю».

    За словами Аласанії, державний концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення уже надсилав до НСТУ офіційного листа про припинення мовлення через борги.

    «Минулої суботи ледь втримав концерн РРТ, і вони продовжують  погрожувати, що цієї суботи (22 вересня) це може статися. В понеділок виходять вже всі межі», - повідомив голова правління НСТУ.

    Аласанія зауважив, що держава ніяк не втручається в ситуацію, не дивлячись на те, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово обіцяв дофінансування «Суспільного мовлення».

    За його словами, в бюджеті на 2019 передбачені кошти на роботу НСТУ, але в 2018 році дофінансування телерадіокомпанії не передбачається.

    На питання про те, які антикризові заходи передбачаються в компанії, Аласанія сказав, що про якісь конкретні заходи він ще не може нічого сказати, тому що їх має вибрати і затвердити Наглядова рада НСТУ.

    Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne.

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