На Львівщині дворічна дитина проковтнула 36 магнітних кульок і ледь не загинула



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Лікарі просять батьків ретельно оглядати іграшки, якими граються діти до 3 років

Дівчинку довелося терміново оперувати

До львівської обласної дитячої лікарні Охматдит госпіталізували дівчинку з Дрогобицького району, яка проковтнула 36 магнітних кульок від конструктора. Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що дев’ять кульок під дією магнітного поля утворили ланцюжок і потрапили в кишківник, ще 27 кульок утворили неправильне коло і потрапити в кишківник не могли.



«Дівчинку довелося терміново оперувати. Майже 40 хвилин лікарні діставали зі шлунка дитини магнітики», – йдеться у повідомленні.



Як розповіла хірург Оксана Горбач, дівчинці 2 роки і 7 місяців, вона третя дитина в сім’ї.



«Перші дев’ять магнітних кульок дитина проковтнула у п’ятницю, 4 вересня, каже Оксана Горбач. Це бачили старші діти, але батькам не повідомили. Може боялися, що їм дістанеться за те, що не пильнували сестричку. У суботу дівчинка проковтнула ще 27 магнітних кульок і лише тоді, коли у неї почалася блювота, старші діти розповіли батькам про магнітні кульки», – розповіла медик.

Кульки були діаметром 4 мм, ймовірно, з якогось конструктора.



Лікарі просять батьків ретельно оглядати іграшки, якими граються діти до 3 років і не дозволяти їм бавитися тими, де є дрібні деталі: різноманітні кульки, деталі від конструктора тощо. Адже малим дітям хочеться все спробувати на смак, тож вони тягнуть до рота все, що викликає цікавість. А це може серйозно підірвати їхнє здоров’я і навіть загрожувати життю.