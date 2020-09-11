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    Зник безвісти місяць тому: поліція розшукує 11-річного киянина (фото)

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    Поліція розшукує зниклого хлопчика - Зник безвісти місяць тому: поліція розшукує 11-річного киянина (фото)
    Поліція розшукує зниклого хлопчика

    Хлопчик пішов з дому 12 серпня і зник безвісти

    Деснянське Управління поліції в Києві розшукує Романа Осипова, 2009 р.н., який 12 серпня цього року пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Прикмети: на вигляд 9-10 років, зріст 120 см, худорлявої статури, волосся світле середньої довжини, на обличчі ямочки на правій щоці.

    Був одягнений: футболка білого кольору, шорти до коліна білого кольору з червоними лампасами, кросівки синього кольору.


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    «При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.

    Нагадаємо, поліцейські розшукали та повернули до домівки 15-річного жителя села Сніжки Ставищенського району Олега Бойка, який пішов з дому 23 серпня. 1 вересня про зникнення хлопця до поліції повідомила його мати.

    Національна поліція України Київ діти розшук
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