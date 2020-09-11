Зник безвісти місяць тому: поліція розшукує 11-річного киянина (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція розшукує зниклого хлопчика

Хлопчик пішов з дому 12 серпня і зник безвісти

Деснянське Управління поліції в Києві розшукує Романа Осипова, 2009 р.н., який 12 серпня цього року пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Прикмети: на вигляд 9-10 років, зріст 120 см, худорлявої статури, волосся світле середньої довжини, на обличчі ямочки на правій щоці.

Був одягнений: футболка білого кольору, шорти до коліна білого кольору з червоними лампасами, кросівки синього кольору.





«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, поліцейські розшукали та повернули до домівки 15-річного жителя села Сніжки Ставищенського району Олега Бойка, який пішов з дому 23 серпня. 1 вересня про зникнення хлопця до поліції повідомила його мати.