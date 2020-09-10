5% українців підтримують дистанційне навчання в школах



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Крім того, 19% підтримують змішану форму (традиційну і дистанційну)

Абсолютна більшість українців вважають, що діти повинні ходити в школу

Три чверті українців (72%) вважають, що навчання у школах в цьому році потрібно проводити за традиційною системою (з відвідуванням навчальних закладів). Крім того, 19% підтримують змішану форму (традиційну і дистанційну), тільки 5% – повністю дистанційну.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

За даними опитування, 74% вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей у школах, а 66% мають подібні очікування і щодо навчання в цьому році.

Серед тих, чиї діти навчалися в школі в цьому році під час карантину, 86%, що вони мали доступ до онлайн навчання, 14% – не мали. Основними причинами, які завадили онлайн навчання, опитані, чиї діти не навчалися дистанційно, назвали відсутність інтернету (33%), погану організацію з боку навчального закладу (15%) і відсутність комп'ютера, планшета або мобільного телефону (14%).

Опитування проведено Соціологічною групою «Рейтинг» 1-5 вересня 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що Київ може повернутися до жорсткого карантину: названі умови.

Крім того, на карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів.